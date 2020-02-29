Площадь пожара на территории овощебазы в Подмосковье выросла до 7 тыс. кв. м, сообщили в МЧС 29 февраля.

В ликвидации возгорания задействованы 72 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 49 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м.

Пожар начался на складе овощебазы в Наро-Фоминском районе Подмосковья (49-й км Киевского шоссе) в 6.51 мск 29 февраля. Склад расположен в деревне Софьино, отмечает ТАСС.

В Главном управлении МЧС по Московской области отметили, что на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление.