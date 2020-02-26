Два склада горят в Подмосковье на площади 4 тыс. кв. м

Два склада с резиновыми изделиями горят в подмосковном поселке Новый городского округа Красногорск на площади 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 00:17 26 февраля. По предварительным данным, на складах в момент возгорания не было людей и в происшествии никто не пострадал, пишет «РИА Новости».

23 февраля сообщалось, что возгорание началось в вентиляции кафе на юго-западе Москвы. Из здания были эвакуированы около 50 человек. Инцидент произошел в районе Коньково.