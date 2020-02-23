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Около 50 человек эвакуировали при пожаре в кафе на юго-западе Москвы

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Фото: РИА Новости
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Возгорание началось в вентиляции кафе на юго-западе Москвы. Из здания были эвакуированы около 50 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 23 февраля.

Инцидент произошел в районе Коньково на улице Введенского, дом 13, корпус 1. Отмечается, что огонь в кафе удалось локализовать. В настоящий момент устанавливается площадь пожара.

Ранее, 18 февраля, на северо-востоке Москвы произошел пожар на третьем этаже 12-этажного жилого дома на улице Хачатуряна. Сообщение о возгорании поступило в 5:49. Площадь пожара составила 25 кв. м. При ликвидации горения пожара эвакуировали трех человек.

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