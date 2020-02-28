Пожар в новгородской филармонии не помешал музыкантам выступить

В Великом Новгороде во время концерта в филармонии имени Аренского вспыхнул пожар. Загорелся занавес, но артисты не прервали выступление и уже в дыму продолжали играть. Видео выступление квартета опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Из здания филармонии были эвакуированы зрители и сотрудники, никто не пострадал.

Ранее в феврале челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Животное разбудило спящую женщину, когда в доме произошло короткое замыкание.