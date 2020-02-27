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Два автомобиля загорелись в тоннеле в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В тоннеле, расположенном неподалеку от Чертановского проезда, на юге Москвы столкнулись два автомобиля, сообщает РЕН ТВ. В результате один из них загорелся, вскоре пламя перекинулось на вторую машину. Одного из водителей от сильного удара выбросило из салона.

По предварительным данным пострадали три человека. По информации канала, среди пострадавших есть дети.

На месте работают правоохранители и экстренные службы. Движение в тоннеле было перекрыто, пожар потушен. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что машина совершила наезда на препятствие.

Накануне на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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