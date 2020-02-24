Ребенок погиб в лобовом ДТП под Тулой

В результате лобового столкновения двух легковых машин в Одоевском районе Тульской области погиб 12-летний ребенок, пострадали трое взрослых. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Инцидент произошел ранее в этот день в 19:20 по местному и московскому времени на 47-м км автодороги Голодское–Суворов–Одоев. Мужчина 43 лет не справился с управлением автомобиля Toyota и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Nissan.

«В результате ДТП от полученных травм скончался 12-летний пассажир автомобиля Nissan», — сказал собеседник агентства, добавив, что в аварии также пострадали оба водителя и пассажирка автомобиля Nissan.

По одной из версий, причиной происшествия мог стать сильный снегопад.

Обстоятельства инцидента выясняются.

21 февраля при столкновении легковой машины и грузовика в Новосибирской области погибли четыре человека, в том числе двое детей.