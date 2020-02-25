Прямой эфир

В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 по местному времени (совпадает с мск). В результате столкновения двух машин, автомобиль Lada выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина получила травмы средней степени тяжести. Кроме того, пострадали двое детей. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 23 февраля, в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль, автобус и цементовоз, в результате чего пострадали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Санкт-Петербурге
На Кольцевой автодороге в Петербурге фура выехала на встречную полосу
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020