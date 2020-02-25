В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы в 16:48 по местному времени (совпадает с мск). В результате столкновения двух машин, автомобиль Lada выехал на тротуар.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, одна женщина получила травмы средней степени тяжести. Кроме того, пострадали двое детей. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 23 февраля, в Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль, автобус и цементовоз, в результате чего пострадали два человека.