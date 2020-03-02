Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

Спасательные службы потушили пожар, возникший на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области, сообщили в региональном главке МЧС РФ в понедельник, 2 марта.

«Угрозы распространения нет. Огонь был быстро локализован и затем ликвидирован», — приводит «Интерфакс» слова представителя МЧС.

Площадь пожара составила 20 кв м.

По имеющейся информации, в цехе динамной стали загорелся реверсивный стан прокатного отделения.

Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Новолипецкий металлургический комбинат является основным активом группы и крупнейшим производителем стали в России.

29 февраля в Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе. Позже площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м.