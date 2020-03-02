Прямой эфир

Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательные службы потушили пожар, возникший на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области, сообщили в региональном главке МЧС РФ в понедельник, 2 марта.

«Угрозы распространения нет. Огонь был быстро локализован и затем ликвидирован», — приводит «Интерфакс» слова представителя МЧС.

Площадь пожара составила 20 кв м.

По имеющейся информации, в цехе динамной стали загорелся реверсивный стан прокатного отделения.

Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Новолипецкий металлургический комбинат является основным активом группы и крупнейшим производителем стали в России.

29 февраля в Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе. Позже площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС сообщило о локализации пожара на складе овощебазы в Подмосковье
В Париже эвакуировали Лионский вокзал из-за пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020