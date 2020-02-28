Прямой эфир

В Париже эвакуировали Лионский вокзал из-за пожара

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Париже произошел пожар возле здания Лионского вокзала. Причиной возгорания мог быть поджог, сообщает The Sun.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что неподалеку от здания собралась толпа протестующих. По данным правоохранителей, их не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

Судя по видео, пламя перекинулось на машины, припаркованные около вокзала.

После поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции в Twitter, данная манифестация была запрещена. Сейчас здание Лионского вокзала и одноименная станция метро закрыты. В полиции осудили поведение манифестантов и отметили, что они мешали работе пожарных служб на месте ЧП.

Подробности инцидента выясняются.

18 января сообщалось, что здание кафе La Rotonde пострадало в результате пожара. По словам менеджера ресторана Жерара Тафанеля, заведению был нанесен значительный ущерб, из-за чего оно будет закрыто в течение ближайших нескольких недель. В качестве основной причины возгорания следователи рассматривают поджог. Сообщается, что злоумышленники разбили окно террасы на первом этаже, после чего подожгли кафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар вспыхнул на востоке Франции
Около 50 человек эвакуировали при пожаре в кафе на юго-западе Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020