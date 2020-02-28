В Париже эвакуировали Лионский вокзал из-за пожара
В Париже произошел пожар возле здания Лионского вокзала. Причиной возгорания мог быть поджог, сообщает The Sun.
На кадрах, которые появились в Сети, видно, что неподалеку от здания собралась толпа протестующих. По данным правоохранителей, их не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.
Судя по видео, пламя перекинулось на машины, припаркованные около вокзала.
После поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции в Twitter, данная манифестация была запрещена. Сейчас здание Лионского вокзала и одноименная станция метро закрыты. В полиции осудили поведение манифестантов и отметили, что они мешали работе пожарных служб на месте ЧП.
Подробности инцидента выясняются.
18 января сообщалось, что здание кафе La Rotonde пострадало в результате пожара. По словам менеджера ресторана Жерара Тафанеля, заведению был нанесен значительный ущерб, из-за чего оно будет закрыто в течение ближайших нескольких недель. В качестве основной причины возгорания следователи рассматривают поджог. Сообщается, что злоумышленники разбили окно террасы на первом этаже, после чего подожгли кафе.