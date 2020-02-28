В Париже эвакуировали Лионский вокзал из-за пожара

В Париже произошел пожар возле здания Лионского вокзала. Причиной возгорания мог быть поджог, сообщает The Sun.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что неподалеку от здания собралась толпа протестующих. По данным правоохранителей, их не устроил концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

Судя по видео, пламя перекинулось на машины, припаркованные около вокзала.

#AHORA 🚨 Gran incendio en la Gare de Lyon de #París provocado por un grupo de manifestantes.



NOTICIA EN DESARROLLOpic.twitter.com/94fTXm0ZNS — eSPAINews (@eSPAINews) February 28, 2020

После поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции в Twitter, данная манифестация была запрещена. Сейчас здание Лионского вокзала и одноименная станция метро закрыты. В полиции осудили поведение манифестантов и отметили, что они мешали работе пожарных служб на месте ЧП.

Подробности инцидента выясняются.

18 января сообщалось, что здание кафе La Rotonde пострадало в результате пожара. По словам менеджера ресторана Жерара Тафанеля, заведению был нанесен значительный ущерб, из-за чего оно будет закрыто в течение ближайших нескольких недель. В качестве основной причины возгорания следователи рассматривают поджог. Сообщается, что злоумышленники разбили окно террасы на первом этаже, после чего подожгли кафе.