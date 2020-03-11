Особый противопожарный режим ввели в Краснодарском крае

На 24 территориях Краснодарского края введен особый противопожарный режим. В регионе фиксируют возгорания камыша и сухой травы.

По данным МЧС, с начала 2020 года на территории Кубани произошло более 150 возгораний сухой растительности. Наибольшее число пожаров произошло в Темрюкском, Кущевском, Отрадненском районах, а также в Анапе. Виновных в возгораниях привлекают к административной ответственности, сообщает ИА KrasnodarMedia. Всего составлено 86 протоколов об административной ответственности по факту горения травы и мусора, а также за необеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В ведомстве напоминают, что для сжигания сухой травы и порубочных остатков запрещено использовать открытый огонь. В случае нарушения при действии особого противопожарного режима штраф возрастает вдвое.

Ранее сообщалось, что подготовку к лесным пожарам начали экстренные службы в Тульской области. Показное занятие состоялось в Богородицком районе, где, по легенде учений, пожар возник на границе леса и населенного пункта.