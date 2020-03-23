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Около 600 палов травы ликвидировали в Курской области

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В Курской области с начала 2020 года пожарные 600 раз выезжали для ликвидации пожаров, возникших из-за сжигания мусора и прошлогодней травы. Эти цифры прозвучали на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта, которое было посвящено профилактике нарушения законодательства пожарной безопасности.

По словам главы комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, которые приводит «Курская правда», с наступлением весны и появлением ветровой нагрузки запрещены и контролируемые палы.

Особенно сложной ситуация может оказаться в Рыльском и Суджанском районах, где находятся торфяники. Кроме того, риски возгораний увеличиваются и в связи с началом сезона охоты. Так, с воскресенья, 22 марта, появились новые термоточки в Дмитровском районе.

Несмотря на то что жителей предупредили о запрете сжигания мусора и сухой травы, палы продолжаются. И за последнюю неделю ситуация обострилась.

Власти не исключают введения особого противопожарного режима. В отношении сжигающих мусор и сухую траву вводятся административные меры. Сумма штрафов будет увеличена вдвое.

В ближайшее время все пожарные части посетит начальник противопожарной службы Курской области Владимир Белозеров. Он встретится с главами муниципальных образований по вопросам усиления добровольных пожарных дружин.

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