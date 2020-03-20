Тверская область начала подготовку к пожароопасному сезону

В Тверской области идет подготовка к пожароопасному периоду. Основная задача – снижение риска природных пожаров и минимизация последствий возгораний.

Меры обсуждались на заседании регионального правительства. Глава области Игорь Руденя дал указание назначить ответственного за мониторинг противопожарной обстановки в каждом муниципалитете региона. В его обязанности будет входить профилактическая работа с еженедельными отчетами о результатах.

В области усилят меры профилактики против пожаров. Так, территории очистят от сухой растительности, проведут опашку населенных пунктов, которые граничат с лесами, проверят состояние пожарных водоемов. С жителями проведут беседы о правилах пожарной безопасности.

Как уточняют «Тверские ведомости», в 2020 году обеспечивать безопасность во время пожароопасного периода будут более 4,2 тыс. сотрудников и 980 единиц техники. Разработана схема взаимодействия различных ведомств.

Под постоянное наблюдение возьмут леса и торфяники. Мониторить ситуацию будут при помощи авиационного и наземного патрулирования, видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, беспилотников и спутниковых систем. Кроме того, организована система космического мониторинга лесов на территории Верхневолжья совмеснто с «Роскосмосом».