Минлес Приангарья обязали провести лесовосстановление на севере области

Министерство лесного комплекса Иркутской области обязали провести лесовосстановление в заказниках «Лебединые озера (Окунайский)» и «Туколонь». Соответствующее постановление вынес Казачинско-Ленинский районный суд.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, было установлено, что в 2015–2019 годах в заказниках пострадало 88,7 тыс. кубометров леса на площади 4,7 тыс. га. Причинами стали пожары и проведение незаконной сплошной санитарной уборки, пишет ИА IrkutskMedia.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обследовании заказников в целях установить объем лесов, требующих восстановления. В ходе суда минлес признал требования прокурора. Иск был удовлетворен.

Ранее в марте сообщалось, что в 2020 году в Иркутской области планируют восстановить более 145 тыс. га леса. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

По данным областного правительства, соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений будет доведено до 79,7%.