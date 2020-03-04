Более 145 тыс. га леса восстановят в Иркутской области

В 2020 году в Иркутской области планируют восстановить более 145 тыс. га леса. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

По данным областного правительства, соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений будет доведено до 79,7%. Об этом сообщает IrkutskMedia. Из федерального бюджета на увеличение площади восстановления леса планируется направить 45,8 млн рублей. Еще 19,7 млн рублей поступит на оснащение специализированной техникой и оборудованием.

В 2019 году лесовосстановление было проведено на площади 139,7 тыс. га. План оказался перевыполнен на 5,6%. В рамках проекта было заготовлено 8,3 т семян лесных растений.

Ранее сообщалось, что за год в Псковской области восстановили почти 4,6 тыс. га лесов. План запаса семян лесных растений выполнен на 224%.