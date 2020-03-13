Более 1 тыс. га леса восстановят в Приангарье по требованию прокуроров

В Иркутской области по требованию Братской межрайонной природоохранной прокуратуры восстановят более 1 тыс. га защитных лесов. Ведомство выявило сокращение видового разнообразия.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в прокуратуре, активные прокурорские проверки позволили переломить ситуацию с незаконными рубками. Однако привлечения виновных к ответственности оказалось недостаточно для восстановления экологического порядка.

Так, установлено, что после санитарной рубки защитного, нерестоохранного леса площадью около 1,5 тыс. га арендаторы участков и лесные хозяйства ограничились только естественным лесовосстановлением. Искусственное восстановление леса не проводилось.

Теперь на лесопользователей возложили обязанность восстановить защитные леса, а действия должностных лиц Братского и Падунского лесничеств суд признал незаконными.

12 марта сообщалось о введении с 1 апреля особого противопожарного режима в лесах Приангарья.