Более 360 млн рублей направят на сохранение лесов в Тюменской области

В Тюменской области в 2020 году направят 364 млн рублей на сохранение лесов. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает правительство Тюменской области, 166 млн рублей направят из федерального бюджета и 198 млн рублей — из областного. В этом году техзадание включает в себя обеспечение, направленное на обнаружение пожаров на начальном этапе, а также повышение взаимодействия лесопожарных групп, пишет портал «Наш город».

На выделенные средства планируется приобрести 47 единиц техники и 655 единиц оборудования, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. В частности, будут закуплены 26 единиц лесопожарной техники, 25 метеостанций, 42 радиостанции и более 40 спутниковых телефонов. Филиалы ГБУ «Тюменская авиабаза» обеспечат беспилотниками.

В прошлом году область перевыполнила план по региональному проекту, показатель составил 118%. Ущерб от лесных пожаров был уменьшен в два раза, восстановлено 7 тыс. га леса.