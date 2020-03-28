Площадь горения камыша в Ростове-на-Дону достигла 25 га

Площадь горения камыша на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону в районе улиц Чемордачка и Левобережная достигла 25 га, к тушению пожара подключился вертолет Ми-8. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил «РИА Новости» замначальника ГУ МЧС по Ростовской области Ярослав Гладченко.

«Горит ориентировочно около 25 га сухой растительности», — сказал он.

По его словам, для тушения задействовали вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Как отмечает РЕН ТВ, на месте работают «сотни спасателей».

17 марта в Росгидромете предупреждали, что в ближайшее время природные пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.