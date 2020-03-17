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Количество природных пожаров увеличилось в Астраханской области

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В Астраханской области участились природные пожары. В столице региона с начала года зафиксировано более 200 возгораний камыша и сухой травы. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Во всех населённых пунктах области проходят совместные рейды сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, представителей Министерства природных ресурсов и органов местного самоуправления. Беспилотные аппараты с высоты 300 м могут «обозревать» большие площади и своевременно заметить начинающийся пожар, отмечает «Астрахань 24».

«В ряде случаев нам удалось задержать людей, которые делали поджоги. Далеко не всегда это делается специально», – сообщил заместитель начальника первого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Астраханской области Дидархан Увалиев.

Уровень пожарной опасности весной 2020-го, вероятнее всего, превысит многолетние показатели в семи федеральных округах, предупредили в конце февраля в Рослесхозе. В частности, в апреле в зоне риска окажутся восточная часть Республики Тыва, юг Бурятии и Приморского края, юг Забайкальского края и юго-западная часть Иркутской области, а также территории некоторых областей Приволжского и Центрального федеральных округов, включая Московскую область.

По данным Росгидромета, на юге России уже были зафиксированы высокий и средний уровень опасности (в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее). В ближайшее время пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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