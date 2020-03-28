Все очаги пожара сухой травы в Ростове-на-Дону локализовали

Все очаги возгорания сухой растительности, которое произошло в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона в субботу, 28 марта, были локализованы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

По информации областного МЧС, пожар был разбит на четыре участка: первый в направлении на Батайск, второй в районе Голубого озера, третий приходился на район железной дороги, а четвертой на улице Чемордачка.

Общая площадь возгораний составила около 25 га, но позднее ее удалось сократить до 10 га. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности.

Отмечается, что все очаги возгорания потушены. На месте происшествия работали более 200 человек и 50 единиц техники, в том числе вертолет и пожарные поезда. Один из пожарных погиб в результате ЧП.

17 марта в Росгидромете предупреждали, что в ближайшее время природные пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.