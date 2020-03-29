В Мордовии огонь перекинулся с горящей травы на сельские дома
В воскресенье произошел пожар в Торбеевском районе Мордовии недалеко от села Малышево.
Загорелась сухая трава. Пламя перекинулось на пять жилых домов и 14 хозяйственных построек, сообщила пресс-служба ГУ МЧМ России по Мордовии РЕН ТВ.
В ведомстве сообщили, что в трех из пяти домов постоянно проживали восемь человек.
Распространение огня удалось остановить к вечеру.
В тушении были задействованы 75 человек и 11 единиц техники.
В субботу, 28 марта, возник пожар в частном доме и в четырех дачных строениях в Меленковском районе Владимирской области. Площадь пожара составила 250 кв.м, пострадавших нет.