В Мордовии огонь перекинулся с горящей травы на сельские дома

В воскресенье произошел пожар в Торбеевском районе Мордовии недалеко от села Малышево.

Загорелась сухая трава. Пламя перекинулось на пять жилых домов и 14 хозяйственных построек, сообщила пресс-служба ГУ МЧМ России по Мордовии РЕН ТВ.

В ведомстве сообщили, что в трех из пяти домов постоянно проживали восемь человек.

Распространение огня удалось остановить к вечеру.

В тушении были задействованы 75 человек и 11 единиц техники.

В субботу, 28 марта, возник пожар в частном доме и в четырех дачных строениях в Меленковском районе Владимирской области. Площадь пожара составила 250 кв.м, пострадавших нет.