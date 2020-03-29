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В Нальчике на площади 500 кв. м загорелся павильон на рынке

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Фото: МЧС РФ
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В Нальчике горит павильон на территории рынка «Дубки», площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили «Известиям» в воскресенье, 29 марта, в экстренных службах.

«Нальчик, пожар на территории рынка «Дубки» (горение павильона кондитерских изделий), площадь пожара составляет 500 кв. м, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, пожару присвоили второй ранг сложности, к его тушению привлечены 49 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Днем ранее в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар сухой травы. Всего насчитывалось четыре очага возгорания. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности.

На месте происшествия работали более 200 человек и 50 единиц техники, в том числе вертолет и пожарные поезда. Один из пожарных погиб в результате ЧП.

В 1.43 по московскому времени возгорание было ликвидировано, пишет «Газета.ру».

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