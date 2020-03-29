В Астрахани на площади 200 кв. м горит камыш

В Трусовском районе Астрахани пожарные ликвидируют возгорание камыша и сухой растительности. Об этом сообщает «Пункт-А» со ссылкой на службу ГУ МЧС по региону в воскресенье, 29 марта.

Отмечается, что камыш горит двумя очагами, общая площадь активного горения составляет 200 кв. м. На месте работают четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

27 марта в Спасском районе Рязанской области во время степного пожара едва не сгорело село Панино. Гибели населенного пункта удалось избежать благодаря реакции местных жителей.