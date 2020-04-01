Прямой эфир

Ребенок погиб при пожаре в Хакасии

0
Фото: МЧС РФ/19.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара в Хакасии погиб ребенок, еще один госпитализирован. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в селе Борец Ширинского района, спасатели получили сообщение о вызове в 06:48 по местному времени (02:48 мск). Площадь пожара составляла 94 кв. м, его потушили к 07:19 (03:19 мск).

«На месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мальчика 2013 года рождения и его брата 2009 года рождения, который нуждался в срочной госпитализации, его передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

27 марта семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мордовии огонь перекинулся с горящей травы на сельские дома
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020