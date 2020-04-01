Ребенок погиб при пожаре в Хакасии

В результате пожара в Хакасии погиб ребенок, еще один госпитализирован. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в селе Борец Ширинского района, спасатели получили сообщение о вызове в 06:48 по местному времени (02:48 мск). Площадь пожара составляла 94 кв. м, его потушили к 07:19 (03:19 мск).

«На месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мальчика 2013 года рождения и его брата 2009 года рождения, который нуждался в срочной госпитализации, его передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

27 марта семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге.