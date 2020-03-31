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В оперштабе Москвы заявили о достаточном запасе масок для медиков скорой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Медики скорой помощи Москвы располагают достаточным запасом средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили журналистам во вторник, 31 марта, в оперативном штабе столицы по борьбе с распространением коронавируса.

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Время прибытия скорой на вызовы не изменилось, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мегаполисе. Медики экстренной помощи справляются с нагрузкой, достаточно машин и медицинского оборудования, отметили в оперштабе.

«В случае медицинской необходимости к пациенту всегда направляется бригада скорой помощи», — рассказали в штабе журналистам «РИА Новости».

Ранее, во вторник, стало известно, что Минздрав России и Фонд обязательного медицинского страхования к 1 апреля должны представить новый временный порядок плановой госпитализации по направлению врача. Порядок вводится для координации работы медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих запрет на выход из дома.

К настоящему моменту общее число заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии погибли 17 человек, выздоровел 121 пациент.

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