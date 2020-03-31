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В ряде регионов России введен режим самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Алтайском крае, Кемеровской, Томской областях и Республике Калмыкия введен режим самоизоляции. Об этом говорится в сообщениях региональных правительств, опубликованных 31 марта.

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В Кемеровской области начиная с 31 марта отменяются плановые госпитализации, прием врачей, диспансеризация, профосмотры, вакцинация взрослых и детей за исключением новорожденных. Прекращена работа торговых центров, организаций общественного питания, алкогольных магазинов, бань и саун, салонов красоты, стоматологических кабинетов и клиник. Рекомендуется воздержаться от посещения парков, церквей, мест культуры и отдыха, детских площадок. Также приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Аналогичные меры вводятся в Томской области.

«Сегодня я объявляю о решении ввести в Томской области режим всеобщей самоизоляции. Самоизоляция вводится во всех городах и районах Томской области с 22 часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22 часов 14 апреля включительно», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В Алтайском крае все граждане старше 65 лет за исключением руководителей и сотрудников организаций, чье присутствие на работе обязательно, должны соблюдать режим самоизоляции. Остальным гражданам рекомендуется воздержаться от поездок и соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров.

В столице Калмыкии Элисте временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом. До 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов, массовые и развлекательные мероприятия отменены, до 14 апреля введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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