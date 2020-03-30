Российские регионы переходят на режим самоизоляции. Главное

Обновлено в 21.03 мск

Ряд российских регионов ввели режим самоизоляции из-за распространения в стране коронавируса.

По информации портала «стопкоронавирус.рф» на 30 марта, после Москвы и Московской области режим самоизоляции ввели в 14 регионах.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции для всех граждан начался во Владимирской области, Рязанской области, Вологодской области, Свердловской области, Мурманской области и в Адыгее. Власти Башкирии также заявили о планах ввести режим самоизоляции и сухой закон в регионе. Руководство Белгородской области сообщило, что начнет ставить на учет всех приезжающих из Москвы и Московской области.

Со вторника, 31 марта, режим самоизоляции начнется в Калининградской области и в Ульяновской области.

Общественный транспорт в Самаре до 5 апреля будет курсировать с увеличенными интервалами по правилам выходного дня.

В Санкт-Петербурге губернатор города Александр Беглов внес изменения в постановление от 13.03, согласно которым жителям запрещено покидать дома. Разрешено покидать место пребывания для того, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать домашних животных, а также чтобы выносит мусор.

Помимо этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам проработать вопрос о введении режима самоизоляции, аналогичного объявленному в Москве и Подмосковье.

29 марта власти Москвы обязали граждан столицы с 30 марта вне зависимости от возраста не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. Причиной этого стало то, что многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

Так, для москвичей ввели обязательный домашний режим самоизоляции вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также выходить на улицу можно для выгула домашних животных при условии, что жители не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

Аналогичные меры ввели в Подмосковье.

25 марта во время обращения к нации Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос. Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости. Еще были закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Помимо этого, для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране составило 1836 человек.

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