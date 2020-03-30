В Белгородской области поставят на учет приезжающих из Москвы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил местному Совету безопасности и главам муниципалитетов ввести учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом чиновник заявил на совещании с членами белгородского правительства в понедельник, 30 марта, сообщает издание «Белгородские новости».

Чиновникам предстоит выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле», в том числе при помощи Роспотребнадзора.

Савченко добавил, что в России не должен повториться итальянский сценарий, когда жители зараженного севера поехали к родственникам на юг, в результате чего вирус распространился по всей Итальянской Республике. «Теперь вся Италия полыхает», — добавил он.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы по примеру Москвы ввести режим всеобщей изоляции. Власти Москвы и Подмосковья ввели эту меру накануне, 29 марта. Позднее аналогичные меры приняли в Мурманской и Вологодской областях, а власти Башкирии прорабатывают возможность введения режима самоизоляции и сухого закона.

С 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя в целях предотвращения распространения коронавируса. О соответствующем решении сообщил гражданам президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам 25 марта. Он призвал соотечественников оставаться дома.