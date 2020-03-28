Новый график работы общественного транспорта ввели в Самаре до 5 апреля

В Самаре изменили режим работы общественного транспорта. Это связано с карантином из-за коронавируса. Предстоящие девять дней — с 28 марта по 5 апреля — автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки будут работать c увеличенными интервалами, по расписанию выходного дня.

«Также с 30 марта сокращается время работы метрополитена в вечернее время. Воспользоваться им можно будет только с 06:00 до 21:00», — сообщили в мэрии. Как напоминает НИА «Самара», в Самарской области действует режим повышенной готовности.

Напомним, в Москве около 63 тыс. столичных пенсионеров пытались проехать в метро утром 26 марта по заблокированным социальным картам. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период до 15 апреля. 25 марта мэр столицы Сергей Собянин издал указ, которым отменил на этот период бесплатный проезд в транспорте для школьников, студентов, пожилых людей старше 65 лет.