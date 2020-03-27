Первый вылечившийся от коронавируса пациент выписан в Самарской области

Первого выздоровевшего от коронавируса пациента выписали из больницы в Самарской области. Он лечился 14 дней, рассказали в региональном правительстве в пятницу, 27 марта.

Пациент — житель Самары, заболевший после визита в одну из европейских стран. Сейчас его состояние не вызывает никаких опасений, передает «РИА Новости». По словам медиков, он может ходить на работу и находиться в обществе без ограничений.

Всего в регионе зарегистрированы 14 случаев заболевания, в том числе у ребенка. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Ранее 27 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о семерых вылечившихся от заболевания за неделю: трех в Москве, двух в Кировской области, по одному в Татарстане и Подмосковье.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 552 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

В России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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