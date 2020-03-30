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В Свердловской области объявили режим полной самоизоляции

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Власти Свердловской области объявили об усилении карантинного режима на фоне распространения коронавируса SARS-CoV2. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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«Я сегодня подписал указ о введении в Свердловской области дополнительных мер, необходимых для остановки распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Самое важное — это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев. Мы просим граждан оставаться в самоизоляции», — написал губернатор в своем Instagram.

Куйвашев призвал жителей региона соблюдать карантин, а выходить из дома только в случаях, когда необходимо купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять домашних животных.

Также, по словам главы региона, во время выхода на улицу или пребывания в магазине гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м, а в легковых машинах может одновременно находиться не более двух человек.

Губернатор подчеркнул, что организации, осуществляющие жизненно важную деятельность, продолжат работу в прежнем режиме. Речь идет о продуктовых магазинах, производителях, поставщиках, правоохранительных органах и медицинских сотрудниках. Куйвашев заверил, что дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в регионе нет, а поставки не прекращаются.

Эти меры носят временный характер и будут отменены, как только спадет пик эпидемии, подчеркнул Куйвашев. Он призвал жителей отнестись к ним с пониманием и всей ответственностью, свести к минимуму число социальных контактов, чаще мыть руки, а в случае появления симптомов простуды не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом. Губернатор Свердловской области также напомнил, что носителем коронавируса можно быть даже не имея симптомов заболевания.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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