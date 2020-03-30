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Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российские диетологи и вирусологи уверены, что индекс массы тела коррелирует с выживаемостью при инфекционных и коронавирусных заболеваниях. Таким мнением в понедельник, 30 марта, специалисты поделились с «Известиями».

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Врачи убеждены, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Пока связь ожирения и COVID-19 не доказана, однако уже известно, что заболевание у таких пациентов протекает в более тяжелой форме.

Диетологи предполагают, что еще одним отягчающим обстоятельством становится меньшая глубина и объем легких у людей с ожирением. Как следствие, пневмония будет развиваться у таких пациентов активнее.

В настоящее время российские медики опираются на зарубежную статистику. В частности, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. Самый высокий риск получить осложнения у тех, чей индекс массы тела больше 40.

Точку зрения о том, что коронавирус опасен для людей с ожирением, разделает и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи. По его словам, питание должно быть рациональным и сбалансированным.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

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