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Глава Ингушетии сообщил о первом пациенте с коронавирусом в регионе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Первый пациент с подозрением на коронавирус выявлен в Ингушетии, в республике ожидают результатов его анализов. Об этом написал на своей странице в Instagram глава республики Махмуд-Али Калиматов в понедельник, 30 марта.

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«Нашими тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку. В течение двух дней ждем результатов», — отметил Калиматов.

По его словам, пациента с подозрением на инфекцию поместили под надзор медиков, его ближайших родственников изолировали.

Чиновник также рассказал о временной приостановке всех авиарейсов из Ингушетии, кроме одного, а на въезде в республику будет проверяться весь автотранспорт, в том числе транзитный. «При этом доставка медикаментов, продовольствия и товаров первой необходимости будет осуществляться в плановом порядке. Так что дефицит нам не грозит», — отметил он.

Глава Ингушетии призвал жителей региона не нарушать карантин и перестать играть и посещать свадьбы. «За безответственное поведение, отказ закрыть общественное заведение, распространение недостоверной информации — за всё это придется ответить перед законом», — сказал он, добавив, что действия, которые могут причинить ущерб населению, «будут жестко пресекаться». Также он призвал граждан «не играть с огнем», когда речь идет о сохранении своих и чужих жизней.

В Ингушетии с 28 марта до 6 апреля не работают предприятия общепита, приостановлена торговля непродовольственными товарами, работа салонов красоты, косметических, спа-салонов, бань, кружков и секций, библиотек, а также учреждений культурно-досугового типа. В детсадах и школах региона введен карантин.

Ранее в этот же день стало известно, что в Липецкой области был введен режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса, пишет «Газета.ру».

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщал, что за последние сутки в России зафиксировали 302 новых случая заболевания в 35 регионах. Таким образом общее число заболевших в стране достигло 1836 человек, умерли 12 пациентов.

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