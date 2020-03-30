Интернет-магазин Lamoda начал продавать продукты питания

Интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Lamoda на фоне распространения коронавируса начал продавать продукты питания в России. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«В рамках рекламной кампании Ladoma мы пополнили наш каталог популярными продовольственными товарами с длительным сроком хранения. Мы призываем наших покупателей оставаться дома в период распространение вируса и хотим, чтобы они могли заказывать максимально широкий спектр товаров у одного продавца и не увеличивать количество доставок в этот период», ― сообщили агентству.

В Lamoda отметили, что в ассортименте интернет-магазина появились макароны, специи, крупы, чай, кофе, а также продукты быстрого питания и другие товары. При этом в пресс-службе подчеркнули, что вся доставка осуществляется на собственных автомобилях, которые дополнительно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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