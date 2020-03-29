Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком.

Кроме того, нужно соблюдать дистанцию полтора-два метра от людей, а также избегать контактов с теми, кто имеет признаки респираторных заболеваний.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — рассказал Рошаль «РИА Новости» в воскресенье, 29 марта.

Также специалист посоветовал избегать больших компаний, меньше обниматься и целоваться при встречах. При появлении первых признаков насморка или кашля нужно надевать маску, чихать и кашлять только в платок или локоть.

Кроме того, больным с респираторными заболеваниями нельзя приходить в поликлиники: при появлении признаков заболевания нужно обратиться в кол-центр или вызвать медицинского работника на дом.

Однако, добавил Рошаль, полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.

Ранее специалист заявил, что коронавирусная инфекция нового типа опасна для детей не более, чем ОРВИ.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264.

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