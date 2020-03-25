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Wildberries открыл 3,5 тыс. новых рабочих мест из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Wildberries.ru
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Онлайн-ритейлер Wildberries открыл более 3,5 тыс. новых рабочих мест в 450 населенных пунктах России для тех, кто потерял работу из-за коронавирусной инфекции.

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Компания ищет сотрудников в распределительные центры, менеджеров в пункты выдачи заказов и курьеров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе в среду, 25 марта.

Соискателям предлагаются как временные вакансии, так и постоянные.

Отмечается, что помимо тех, кто пострадал из-за коронавируса, устроиться на работу могут все желающие.

21 марта сообщалось, что правительство России будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в связи с распространением коронавируса.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, власти будут следить, чтобы у бизнеса не было «соблазна» уволить сотрудников.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 435 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хэштегу #МыВместе.

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