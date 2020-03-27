Комитет Госдумы поддержал наказание за завышение цен на лекарства

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установление ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

«Статью 14.4.2 КоАП «Направления законодательства об обращении лекарственных средств» предложено дополнить новой частью: административной ответственностью за продажу лекарств по завышенным ценам (с превышением допустимых предельных размеров надбавок, предоставляемых властью)», — приводит «РИА Новости» слова Крашенинникова.

Он отметил, что до настоящего времени санкции были установлены только в отношении продажи лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Новые поправки предусматривают штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о возможном ограничении цен на лекарства. Такое право правительство получит, если в стране введен режим чрезвычайной ситуации.

На фоне ситуации с распространением эпидемии коронавирусной инфекции в Минздраве России допустили изменение законодательства в части доступа на рынок новых лекарств. Предполагается, что процесс их разработки, производства и сертификации будет ускорен в случае необходимости.

Кроме того, 17 марта Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Однако в то же время он поручил правительству внимательно следить за оборотом медицинских препаратов в стране.