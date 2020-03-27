Прямой эфир

Комитет Госдумы поддержал наказание за завышение цен на лекарства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установление ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

«Статью 14.4.2 КоАП «Направления законодательства об обращении лекарственных средств» предложено дополнить новой частью: административной ответственностью за продажу лекарств по завышенным ценам (с превышением допустимых предельных размеров надбавок, предоставляемых властью)», — приводит «РИА Новости» слова Крашенинникова.

Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом
Владимир Путин предложил участникам саммита мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Он отметил, что до настоящего времени санкции были установлены только в отношении продажи лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Новые поправки предусматривают штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о возможном ограничении цен на лекарства. Такое право правительство получит, если в стране введен режим чрезвычайной ситуации.

На фоне ситуации с распространением эпидемии коронавирусной инфекции в Минздраве России допустили изменение законодательства в части доступа на рынок новых лекарств. Предполагается, что процесс их разработки, производства и сертификации будет ускорен в случае необходимости.

Кроме того, 17 марта Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Однако в то же время он поручил правительству внимательно следить за оборотом медицинских препаратов в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комитет ГД одобрил закон о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина
В Минпросвещения допустили продление школьникам каникул после 6 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020