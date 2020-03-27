Сезон охоты отменили в Тверской области

В Тверской области отменили весенний сезон охоты. Соответствующее уведомление поступило в Минприроды России от правительства Тверской области.

Меры приняты в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Власти области опасаются не риска заражения от животных, а наплыва охотников из других регионов России, пишут «Тверские ведомости».

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, только из Москвы и Подмосковья в Тверскую область ежегодно прибывают более 15 тыс. охотников.

Решение о закрытии весеннего сезона охоты от других регионов в Минприроды России не поступало.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

В России число заболевших достигло 1036. Трое из них скончались. Из больниц за последние сутки выписаны семеро, общее количество выздоровевших достигло 45.

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