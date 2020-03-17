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В России предложили узаконить охотничьи избы и сараи

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Фото: Depositphotos
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Временные сооружения в лесу, которые используют охотники, рыбаки и собиратели в России, предложили узаконить и включить в Лесной кодекс РФ. Об этом рассказали «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Отмечается, что законопроект предлагали еще полтора года назад. Несмотря на поддержку в Совфеде, правительство России раскритиковало инициативу. Законодатели доработали текст и положения предлагаемого закона.

В видении одного из авторов законопроекта, члена Совфеда Дмитрия Шатохина, граждане РФ должны будут в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в рамках аукциона получить право на получение участка земли в аренду.

«Политики постоянно создают ограничения и не дают сотням тысяч людей «дышать». Для них эти избушки и домики — не просто отдушина, это способ выживания», — подчеркнул Шатохин. По его словам, в Минприроды и Рослесхозе в настоящий момент есть скепсис в отношении законопроекта из-за опасений возникновения злоупотреблений.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 18 марта.

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