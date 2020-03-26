Онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar приостановит работу в Москве и готов сделать это в других городах по просьбе региональных властей. Об этом в четверг, 26 марта, компания сообщила ТАСС.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице», — говорится в сообщении.

В компании также пояснили, что готовы прекратить работу и в других регионах страны, если этого потребуют региональные власти, передает «Газета.ру».

Днем ранее власти Москвы попросили BlaBlaCar приостановить поездки пользователей в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина и введенным режимом повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, а с 16-го запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры, запланированные до 5 апреля.

Рестораны, кафе, бары, столовые и прочие предприятия общественного питания приостановят обслуживание в зале. Теперь они будут работать только на вынос и доставку. Перестанут работать магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости. Сфера услуг также будет недоступна, в том числе парикмахерские и стоматологические кабинеты. В школах и вузах объявлены каникулы.

Согласно постановлению властей региона, лицам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Собянин попросил эту категорию граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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