В Италии число жертв коронавируса превысило 5,4 тыс. человек

В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стал 651 человек. Общее число скончавшихся от инфекции достигло 5476 человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает итальянское издание IL Solo 24 ore.

Общее количество случаев заражения в стране на сегодняшний день, по данным издания, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы также не работают до 3 апреля. Закрыты кинотеатры, музеи и развлекательные центры. Меры предусматривают запрет на передвижение, за исключением экстренных случаев, например по медицинским показаниям. Соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Через 11 дней страна обогнала по числу погибших Китай.

По данным Worldometer на 22 марта, всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2, впервые появившимся в китайском Ухане в конце прошлого года, заболели более 308 тыс. человек, выздоровели более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.