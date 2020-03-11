Глава польского МИДа признал ведущую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл главенствующую роль в победе над фашизмом, Варшава солидарна с Москвой в вопросе вклада СССР в окончание Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК, опубликованном 11 марта.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов. Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — сказал он.

При этом страны по-разному оценивают обстоятельства начала войны, в частности Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Кроме того, Варшава полагает, что на основании соглашения лидеров нацистской Германии и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина от 17 сентября 1939 года СССР напал на Польшу. Однако «российское общество до конца не осознает» эти «очевидные» события, уверен Чапутович.

«Еще раз стоит обратить внимание: война не началась с Мюнхенского соглашения. Повсеместно признано, что война началась 1 сентября 1939 года. С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», — добавил он.

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и российских ведомств, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Сенатор Валентина Матвиенко сочла эту статью политическим сумасшествием.

Кроме того, польские власти ранее неоднократно демонстрировали неуважительное отношение к монументам солдатам Красной армии, рекомендуя их к сносу. Так, за последние годы было демонтировано более 420 советских памятников.

При этом, согласно опросу, сами жители Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение страны от гитлеровской оккупации в 1945 году.

Неоднозначные заявления о событиях тех лет делают на Украине и в странах Прибалтики. В марте глава МИД России Сергей Лавров назвал целью подобных фальсификаций истории искажение устройства послевоенной системы межгосударственных отношений.