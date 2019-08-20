Более 420 советских монументов демонтировали в Польше

За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений. Если в 1997 году на территории страны их было 561, то в 2018-м — только 134, рассказал «Известиям» посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Дипломат подчеркнул, что «возобновление диалога и взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам невозможно», пока в стране официально отрицается освобождение страны Красной армией.

«Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет», — заявил посол.

В Польше в 2017 году были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

«К этой категории отнесены и памятники советским воинам-освободителям. Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют «советское доминирование в Польше в послевоенный период», — добавил Андреев.

Он пояснил, что «официальных (точных) данных о том, сколько советских монументов снесено и сколько осталось, польские власти не обнародуют». Тем не менее российская сторона не намерена отвечать на недружественные действия Польши по принципу «око за око», подытожил дипломат.

Подробнее — в материале «Известий»:

Снос памяти: Польша демонтировала более 420 советских монументов