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Так победим: в Волгограде идет реставрация скульптуры «Родина-мать зовет!»

Монумент на Мамаевом кургане ремонтируют в две смены
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Легендарный монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане скрыт строительными лесами — началась масштабная реставрация памятника. Как идут работы, можно посмотреть в фотогалерее «Известий»
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
«Ремонт этого монумента по значимости я могу сравнить лишь с проектом реставрации Большого театра», — считает реставратор Александра Морозова
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Анастасия Гачегова приехала работать над скульптурой из Ярославля. Всего «лечением» гигантского монумента занимаются 80 человек; трое из них — женщины
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Высота фигуры Родины-матери без постамента — 52 м, левая рука простирается на 12,5 м
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Работы ведутся и во внутренних помещениях монумента
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Внутри скульптуры натянуто 117 канатов, обеспечивающих устойчивость конструкции при порывах ветра
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Монумент, созданный скульптором Е.В. Вучетичем и инженером Н.В. Никитиным, возводился с 1959 по 1967 год. Это сложнейшее архитектурное сооружение, требующее постоянного внимания и контроля
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Павел Мирошкин
Трещины, появившиеся за пять десятилетий, сильнее всего поразили руки Родины-матери
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Даже установка лесов вокруг сооружения такой высоты представляет собой непростую работу
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Общая высота «Родины-матери» с постаментом — 87 м. Это самый высокий монумент Европы
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Все поверхности монумента были очищены мягким абразивом на основе мела
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Как и живому человеку, скульптуре иногда не мешает почистить зубы
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
В глазницах статуи находятся специальные шипы, не дающие гнездиться птицам
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Ремонт статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане Волгограда
Фото: V1.RU/Алексей Волхонский
Реставраторы начинают долгий подъем к верхним частям монумента
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