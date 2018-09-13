Триумф, собранный вручную: как делали мозаику для памятника в Кронштадте

Прошедшим летом Кронштадт обзавелся новым памятником — в центре города был установлен знак «Триумф российского флота», его главным украшением стало мозаичное панно, которое вручную изготовили мастера в Москве. Их работа — в галерее портала iz.ru
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Само по себе панно на самом деле — воспроизведение одноименной картины российского художника Василия Нестеренко
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Над его созданием в столице работала целая команда мастеров декоративно-прикладного искусства
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Панно шириной в несколько метров собирали отдельными фрагментами, которые позднее смонтировали вместе
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Специалисты за работой в мастерской
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Оригинал картины Василия Нестеренко, изображающей Петра I, можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил в Москве
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
После завершения работы панно было доставлено в Петербург, где мозаику закрепили на поверхности бронзовой стелы, украшенной символами русского флота
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Всего над созданием памятника и монтажом панно работали около 30 человек, именно нанесение мозаики считается самой тонкой и сложной частью работы
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Стела высотой 7,5 м и шириной около 10 м была установлена на Якорной площади в Кронштадте в конце июля, к Дню ВМФ
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