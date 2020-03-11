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Эрдоган отказался закрывать границы Турции с ЕС для беженцев

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Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
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Турция закроет свои границы с Евросоюзом для мигрантов только в случае выполнения ЕС своих обещаний перед Анкарой. Об этом в среду, 11 марта заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По данным Анкары, границу Евросоюза пересекли уже свыше 100 тыс. беженцев

«На саммите лидеров ЕС 26 марта мы снова передадим свои ожидания. Пока мы не получим обещанного, нынешняя ситуация (с открытием турецкой границы с Грецией для беженцев. — Ред.) будет продолжаться», — цитирует его «РИА Новости».

Президент Турции подчеркнул, что Анкара выполнила свои обязательства перед ЕС по миграционной сделке 2016 года, однако взамен не получила ни финансовой поддержки для беженцев, ни отмену виз.

Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

В конце февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов.

После этого несколько стран ЕС обвинили Анкару в шантаже Европы наплывом мигрантов. О давлении со стороны Турции заявили в Евросовете, Австрия уличила Анкару в использовании мигрантов в качестве оружия и заподозрила в поддержке мигрантов в их стремлении пересечь границы ЕС. Во Франции использование Турцией темы мигрантов для давления на Европу называли недопустимым и предлагали направить помощь Греции и Болгарии. В открытом шантаже турецкие власти обвинил президент Сирии Башар Асад.

Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последняя произошла 4 марта.

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