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Турция запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией

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Фото: REUTERS/Marios Lolos/Xinhua/Latin America News Agency
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Береговая охрана Турции запретила беженцам направляться в Евросоюз через Эгейское море, то есть пересекать морскую границу с Грецией. Об этом 7 марта сообщает турецкий телеканал NTV.

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«Следуя указаниям нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за повышенной опасности», — отмечается в заявлении командования береговой охраны.

28 февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов. Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последний раз это было сделано 4 марта.

Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

Миграционный кризис в ближневосточном регионе возник на фоне обострения военного конфликта в сирийской провинции Идлиб, где проходят столкновения сирийских военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками.

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