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Чавушоглу выступил за пересмотр сделки с ЕС по мигрантам

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости пересмотра условий сделки с Евросоюзом по мигрантам. Об этом 10 марта сообщило агентство Anadolu.

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«Мы готовы работать с ЕС по дорожной карте. Сейчас на повестке обновление этого соглашения, потому что в 2016 году не было проблемы Идлиба, не было турецких операций в Сирии. Теперь же там (на севере Сирии) создана безопасная зона», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что в обновленной сделке он хотел бы видеть учтенными все эти нюансы. Он выразил готовность продуктивно работать с Евросоюзом и подчеркнул, что Анкара уже начала диалог с Брюсселем о переходе к новой фазе переговоров. Для реализации этого процесса необходимо, чтобы ЕС «вел себя открыто» по отношению к Турции.

Он напомнил, что Турция выполнила почти все требования для перехода к безвизовому режиму с Шенгенской зоной и обновления соглашения о Таможенном союзе с ЕС, однако «политизированные решения» Кипра блокируют дальнейший процесс.

Ранее сразу несколько стран ЕС обвинили Анкару в шантаже Европы наплывом мигрантов. О давлении со стороны Турции заявили в Евросовете, Австрия уличила Анкару в использовании мигрантов в качестве оружия и заподозрила в поддержке мигрантов в их стремлении пересечь границы ЕС. Во Франции использование Турцией темы мигрантов для давления на Европу называли недопустимым и предлагали направить помощь Греции и Болгарии. В открытом шантаже турецкие власти обвинил президент Сирии Башар Асад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

В конце февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов. Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последняя произошла 4 марта.

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