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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.

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В частности, список пополнился моделями Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru WRX STI, а также автомобилями Jeep: Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.

Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Как заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев 28 февраля в интервью «Известиям», налог не ударит по владельцам автомобилей в провинциальных городах, где дорогих машин немного.

Редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупредил, что с течением времени все машины дорожают или появляются в более дорогих версиях. Именно поэтому владельцы транспортных средств должны ежегодно проверять, попадает ли их автомобиль в категорию роскоши или нет.

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и не старше одного года обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же автомобили в возрасте от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два–три года — 1,1.

Для собственников автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для машин, которые стоят от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

Аналогичная ставка и для машин дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.

По истечении всех приведенных возрастных рамок налог на автомобиль будет начисляться на общих основаниях.

После публикации списка в Госдуме выступили с инициативой о необходимости вывести из него электромобили.

«Меня беспокоит, что попадают электромобили. Мы стараемся прийти к «зеленому» автопарку, вступили в Парижское соглашение. И при этом сами удорожаем эксплуатацию электромашин», — прокомментировал «Известиям» Александр Васильев.

21 февраля сообщалось, что предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже не коснется личных машин. Повышение налога коснется только старых автобусов и других транспортных средств, использующихся в коммерческих целях.

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