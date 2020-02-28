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Эксперт оценил расширение списка облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство промышленности и торговли России включило в список облагаемых налогом на роскошь автомобилей машины от 3 млн рублей, чтобы избежать споров по поводу причисления транспортного средства к этой категории. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил телеканалу RT главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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«Здесь нет какого-то четкого деления и, соответственно, четкого какого-то предмета спора. Есть то, относятся ли эти машины к премиуму или нет. Тот, кто едва наскребает на Lada или вообще не имеет автомобиля, скажет, что да, это роскошная машина. Тот, кто может позволить себе Mercedes, конечно, скажет, что это никакого отношения к премиуму не имеет. Поэтому планка в 3 млн рублей определена», — объяснил он каналу.

Кроме того, Кадаков отметил, что с течением времени все машины дорожают или появляются в более дорогих версиях. Именно поэтому владельцы своих транспортных средств должны ежегодно проверять, попадает ли их автомобиль в категорию роскоши или нет.

Ранее в этот день в Минпромторге составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.

В частности, список пополнился моделями Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru WRX STI, а также автомобилями Jeep: Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.

Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и не старше одного года обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же автомобили в возрасте от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года — 1,1.

Для собственников автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для машин, которые стоят от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

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