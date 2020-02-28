Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.

В частности, список пополнился моделями Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru WRX STI, а также автомобилями Jeep: Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler.

Всего в обновленный список теперь входят 1298 моделей автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость машины рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии определенной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и не старше одного года обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же автомобили в возрасте от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года — 1,1.

Для собственников автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для машин, которые стоят от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

21 февраля сообщалось, что предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.

Повышение налога коснется только старых автобусов и других транспортных средств, использующихся в коммерческих целях.